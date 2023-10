Secondo ponte sul Tevere. Entro l’estate del 2024 prevista l’apertura al traffico

di Claudio Roselli

Secondo ponte sul Tevere a : un ultimo decisivo sblocco verso il totale completamento di un capitolo iniziato, a livello operativo, il 26 agosto 2020, ma già in itinere dai tempi dell’amministrazione guidata dal sindaco Daniela Frullani. Con l’auspicio che entro metà 2024 si possa arrivare alla tanto attesa cerimonia di inaugurazione. Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la viabilità di collegamento tra il nuovo ponte e la circonvallazione di via Bartolomeo della Gatta. A renderlo noto è l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Riccardo Marzi, il quale spiega che, dopo il termine dei lavori relativi all’impalcato che attraverserà il Tevere, erano attese le ultime autorizzazioni per procedere con l’approvazione del progetto esecutivo.

"È stato questo un iter complesso soprattutto per le problematiche idrauliche riscontrate e da gestire – ha detto Marzi – ed è arrivata infatti pochi giorni fa l’attesa autorizzazione idraulica che ci ha permesso di definire la situazione. Ringraziamo il settore difesa del suolo del Genio Civile che, anche attraverso dei sopralluoghi sul posto, ci ha permesso di risolvere le criticità legate alla reglia dei Banchetti. Ringraziamo inoltre, la società Nuove Acque che si occuperà di tutte le opere legate all’acquedotto e alle fognature che finanzierà direttamente". Il tratto interessato, della lunghezza di 1100 metri, collega la rotatoria di via Bartolomeo della Gatta con il ponte sul quale scorre la E45. "A questo punto – conclude Marzi – siamo pronti al bando di gara e quindi all’inizio dei lavori di quello che è l’ultimo tratto di un collegamento storico per , che permetterà non solo di aprire il nuovo ponte sul Tevere, ma di creare un accesso e una viabilità completamente nuova per la città, che rappresenta un’occasione di sviluppo e di sicurezza per il traffico cittadino, quindi un tassello importantissimo".

L’appalto ammonta a circa un milione e 100mila euro finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e fondi propri del Comune. Le procedure dovrebbero essere snelle: entro la fine del 2023 l’ok alla ditta aggiudicataria e poi l’inizio dei lavori che dovrebbero concludersi entro l’inizio della prossima estate. La carreggiata verrà allargata senza arrivare all’interramento della reglia laterale.