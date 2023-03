Scuole dell’infanzia comunali, ci siamo Ufficiali le ammissioni nei vari istituti

AREZZO

E’ uscita la tanto attesa graduatoria definitiva delle scuole dell’infanzia comunali. Sul sito del Comune è stata pubblicata la graduatoria dei posti messi a bando nelle scuole: Pallanca, Orciolaia, Don Milani, Sitorni. Per visualizzare le rispettive posizioni è possibile utilizzare sia il numero identificativo ID che quello di protocollo, reperibile nel modulo di domanda. Il posto assegnato dà diritto in automatico all’ammissione, i genitori non devono quindi inviare alcun modulo di accettazione del posto. In caso, invece, si volesse rinunciare il "modulo rinuncia" (sul sito: https:arezzo.ecivis.it) dovrà essere trasmesso dal 13 al 22 marzo. In questo caso, per quanto riguarda il posto indicato nella domanda in 1° e 2° preferenza, comporterà la cancellazione definitiva dalla graduatoria e dalla lista di attesa; invece la rinuncia al posto assegnato, indicato nella domanda in 3° e 4° preferenza, comporta il diritto di rimanere in lista di attesa per un’eventuale altra assegnazione determinata dalla disponibilità dei posti e dalle preferenze indicate.

I bambini in lista di attesa nella graduatoria definitiva sono quelli che risultano non ammessi alla scuola dell’infanzia per esaurimento dei posti disponibili. Qualora, in seguito a rinunce, si rendano nuovamente disponibili alcuni posti si procederà allo scorrimento e alla pubblicazione della rielaborazione della graduatoria sul sito del Comune e sul portale https:arezzo.ecivis.it. L’ammissione prevede il pagamento di una tassa annuale d’iscrizione e di una retta di frequenza mensile. Per pagare la retta in base all’isee del nucleo familiare del minore è possibile presentare entro il 31 agosto la richiesta di agevolazione tariffaria rette scolastiche.