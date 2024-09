Scuola Marconi, sospiro di sollievo. Studenti in sede dopo il crollo. Stop alle soluzioni provvisorie

Domani il suono della prima campanella anche in Valdarno con due importanti novità all’Isis Valdarno. La presenza del nuovo dirigente scolastico in reggenza, la professoressa Lucia Bacci, che è anche preside degli attigui Licei Giovanni da San Giovanni e il ritorno nella sede di via Trieste degli studenti dell’indirizzo moda della Marconi. Proprio un anno fa il plesso sangiovannese fu interessato al crollo che poi avrebbe portato allo spostamento dei ragazzi in altre location. Dodici mesi dopo la situazione è cambiata, anche se il prossimo mese di ottobre dovrebbero partire i lavori commissionati dalla Provincia di Arezzo per la sistemazione delle aule attualmente non utilizzabili. Ma tutti gli studenti delle Marconi sono comunque rientrati nella loro scuola e gli ultimi a farlo saranno proprio quelli della moda che la professoressa Bacci, insieme ai compagni degli altri indirizzi, incontrerà domani mattina alle 8:10, prima della ripresa delle regolari attività didattiche. Non mancherà ovviamente il saluto della dirigente scolastica anche ai ragazzi del Severi e a quelli dell’Itt Ferraris. L’Isis Valdarno e i Licei Giovanni da San Giovanni accolgono complessivamente più di tremila studenti. Un vero e proprio esercito. Domani mattina importante sarà anche il ruolo dei tutor. I Licei hanno denominato i primi giorni di scuola come la "Settimana dell’Accoglienza". Domani gli alunni delle 15 classi prime (4 classi Liceo Linguistico, 4 classi Liceo Scienze Umane, 4 Classi Liceo Economico Sociale, 1 Made in Italy e 2 classi Liceo Scientifico Internazionale) entreranno alle ore 8.10 e verranno accolti dai tutor delle proprie classi, facilmente riconoscibili da chiari cartelli indicativi, che li accompagneranno nelle rispettive aule e rimarranno con loro fino alla fine della prima ora. Il saluto della preside avverrà al Palagalli. Durante il mese di settembre e finché le condizioni metereologiche lo consentiranno, tutte le classi dei Licei, a rotazione, a partire dal secondo giorno di scuola, svolgeranno lezione regolare nel Giardino di Epicuro. Intanto la dirigente Bacci, in un messaggio a studenti e insegnanti, è tornata sul rientro degli alunni dell’indirizzo moda nella loro sede originaria. "Il metodo adottato ha dimostrato l’importanza della collaborazione e della condivisione - ha scritto - il team dell’Isis Valdarno e dei Licei ha lavorato sinergicamente per trovare soluzioni che rispondessero alle esigenze di tutti gli studenti del polo scolastico, un contesto educativo di grande valore che offre un’ampia offerta formativa di qualità a tutto il territorio. Lasciandoci alle spalle una fase complessa, possiamo ora concentrarci sugli aspetti didattici e sulla continua crescita della qualità della nostra offerta formativa. Insieme possiamo affrontare ogni sfida e raggiungere nuovi obiettivi ".