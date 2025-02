Scuola, lavoro e occupazione strategica. Tanti: "Alleiamoci con il settore orafo"

AREZZO"Il 2025 sarà l’anno strategico per consolidare il rapporto con scuole e università", parola della vicesindaco Lucia Tanti che parla del ruolo fondamentale che il settore orafo, e quello manifatturiero nel suo complesso, ha giocato nell’export in cui Arezzo è nella top ten delle province italiane. "E’ un bene che dobbiamo capitalizzare attraverso tre linee strategiche che in questi anni abbiamo definito. La prima: creare forti alleanze con le scuole per mettere al centro il tema della formazione e della lotta alla dispersione scolastica. Su questo tema sono già definiti due strumenti operativi: l’Osservatorio scolastico e il progetto di un Ufficio studi presso la Fondazione Arezzo. La seconda: il sempre più stretto rapporto con l’Università di Siena e la rinnovata armonia nel Polo Universitario aretino. La terza: la battaglia per le infrastrutture come sempre più essenziali ed irrinunciabili a partire dalla stazione AV a Rigutino, superando l’errore marchiano di Creti, e facendo "squadra" come territorio. Per noi il punto non è godersi un bel risultato ma creare tutti insieme le condizioni per sostenere le imprese, creare lavoro, garantire coesione sociale facendo sì che un risultato eccellente duri nel tempo".