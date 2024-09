Scuola al via alla Petrarca di Montevarchi

Arezzo, 18 settembre 2024 – Lunedì scorso è iniziato il nuovo anno scolastico anche nelle sedi dell'Istituto Comprensivo "Francesco Petrarca" di Montevarchi, segnando l'inizio di un percorso educativo ricco di aspettative e progetti. Gli alunni sono tornati sui banchi nelle scuole dell'infanzia "Il Prato" di Rendola e "Vittorio Emanuele II" di Pestello, nelle scuole dell'infanzia e primaria "Isidoro Del Lungo" di Montevarchi, alla primaria "Giotto" di Mercatale, alla primaria “Pestello” e alla scuola secondaria "Petrarca" di Montevarchi. "È sempre emozionante - fa sapere la Dirigente scolastica, Simona Chimentelli - vedere l'entusiasmo degli studenti e delle loro famiglie al ritorno a scuola. Il nostro obiettivo è continuare ad offrire un ambiente stimolante e accogliente, dove ogni studente possa esprimere al meglio le proprie potenzialità. Siamo pronti ad affrontare con impegno e passione questo nuovo anno scolastico, forti delle esperienze e dei progetti portati avanti durante l'estate." L'IC Petrarca, infatti, ha vissuto un'estate ricca di iniziative educative grazie ai fondi PNRR DM65/2023, che hanno permesso all'istituto di organizzare corsi e attività per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Nei mesi di giugno, luglio e settembre, gli studenti hanno partecipato a corsi di robotica, inglese e attività dedicate al potenziamento delle competenze STEM e digitali. Il progetto "Raccontare Digitale" ha sviluppato le abilità narrative e tecnologiche dei ragazzi, mentre il corso "Search Google Workspace" ha fornito loro competenze avanzate nell'uso di strumenti digitali sempre più importanti per il mondo dello studio e del lavoro. Anche sul fronte linguistico, l'IC Petrarca ha offerto corsi innovativi come "Let's Speak English!" e "Let's Play English", che ha permesso agli alunni di migliorare le proprie competenze in inglese attraverso metodologie interattive e divertenti. Adesso l'Istituto Comprensivo Petrarca si prepara a vivere un nuovo anno scolastico ricco di opportunità, con l'impegno costante di offrire un'educazione di qualità che custodisce al futuro, senza dimenticare i valori fondamentali di inclusione e pari opportunità. Grazie ai progetti sviluppati durante l'estate e alla dedizione di tutto il personale scolastico, il 2024-2025 si preannuncia come un anno all'insegna dell'innovazione e dell'eccellenza educativa.