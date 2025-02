Scrittori a Kilometro 0, col progetto spazio agli autori del territorio

Il Comune di Terranuova lancia il progetto "Scrittori a Kilometro 0", un’iniziativa pensata per promuovere la lettura e dare voce agli autori e alle autrici del nostro territorio. Grazie a questa proposta, gli scrittori e le scrittrici locali avranno la possibilità di presentare le loro opere nella biblioteca comunale Le Fornaci, nell’ambito delle iniziative di promozione della lettura in programma nel mese di maggio (in occasione della manifestazione nazionale Maggio dei libri) e ottobre (in occasione della manifestazione nazionale Ad ottobre piovono libri).

Scrittori a Kilometro 0 nasce con l’intento di rafforzare il legame tra gli autori, la comunità e la biblioteca, favorendo uno scambio diretto tra chi scrive e chi legge. Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche culturali locali e risponde all’impegno del Comune di Terranuova Bracciolini di sostenere l’iniziativa civica e culturale, in linea con i principi di sussidiarietà e partecipazione comunitaria.

"Con Scrittori a Kilometro 0 vogliamo mettere in risalto le storie e le esperienze di chi vive e scrive sul nostro territorio – ha detto l’assessora alla cultura, Sara Grifoni - Questo progetto è una vera e propria opportunità di condivisione e di incontro, che fa crescere il legame tra la cultura locale e la comunità. È un’occasione per conoscere e supportare gli autori e le autrici che si raccontano attraverso la loro scrittura, ma anche per stimolare una riflessione sul valore della lettura, fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una cittadinanza attiva".

Il progetto è aperto a tutti gli autori residenti nei comuni di Terranuova e nel Valdarno, che abbiano pubblicato opere negli ultimi cinque anni (narrativa, poesia, drammaturgia, saggi, graphic novel). Le opere verranno selezionate attraverso un bando annuale e alla sua scadenza sarà redatto apposito elenco, che sarà pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno sul sito istituzionale del Comune. Saranno ammesse un massimo complessivo di sei opere per ogni anno.