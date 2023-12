Screening gratuito per l’epatite C stamani a Montevarchi

Arezzo, 28 dicembre 2023 – "TestiamoCi per l'Epatite C“ arriva a Montevarchi. La campagna di prevenzione contro l’epatite C, si terrà questa mattina dalle ore 10 alle ore 14.00 in Piazza Marchesi, grazie alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo. Il test è completamente gratuito e rivolto a coloro che risiedono in Toscana ed hanno un'età compresa tra i 34 ed i 54 anni. Lo screening si esegue in pochi minuti e non sono necessarie indicazioni particolari per il suo svolgimento. Si tratta, infatti, di prelevare una goccia di sangue capillare, tramite il cosiddetto “pungidito, che sarà analizzata in tempo reale per la ricerca degli anticorpi- HCV ed il risultato sarà comunicato dopo pochi minuti anche in forma cartacea.

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha voluto ringraziare la CRI di Arezzo "per la disponibilità ad offrire un servizio gratuito e anche in questo caso di grande importanza per i nostri cittadini, che invito ad usufruire di questo screening come azione di prevenzione. Anch’io sarò presente ed effettuerò il test perché ognuno di noi deve sentirsi responsabile della propria salute e di quella quindi della comunità”