Scoperta archeologica in biblioteca. Cambiano i lavori per l’ascensore

Una struttura idraulica risalente al tardo medioevo nel cuore della Biblioteca nel Palazzo Pretorio, uno degli edifici più prestigiosi del centro storico di architettura aretina medievale e rinascimentale. E’ stata scoperta da alcuni operai nell’area della Biblioteca di via De Pileati. Stavano effettuando un saggio per capire se l’area, interessata a prossimi lavori per l’installazione di un ascensore potesse avere un qualche interesse archeologico. Il ritrovamento ha dato risposta positiva. La struttura idraulica, utilizzata al tempo per lo smaltimento delle acque, è stata trovata ad una quota molto vicina al piano del pavimento della corte, una posizione che avrebbe interferito con la posa dell’ascensore. Un progetto importante che ha come obiettivo l’abbattimento delle barriere architettoniche; per questo l’amministrazione comunale, nonostante il ritrovamento della struttura del tardo medioevo, non ha voluto fare un passo indietro.

Il Comune ha infatti proceduto ad una variazione per individuare una nuova collocazione dell’ascensore. Non verrà realizzato, come da progetto iniziale, interno e vicino alle macchine del condizionamento dell’edificio, ma all’esterno, di fronte alla prima finestra, là dove un secondo saggio preventivo ha avuto il via libera da parte della stessa Soprintendenza. Poi, la giunta comunale dell’11 gennaio ha approvata la perizia di variante rendendola immediatamente eseguibile. I lavori dovrebbero partire ad aprile. La durata dell’intervento, di 75 giorni, resta invariata rispetto a quella prevista nel contratto iniziale, così come la ditta appaltatrice, che resta infatti la Leonardo Service di Arezzo.