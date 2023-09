Scontro sulla Cassia. Una donna è grave. Ferito anche un bimbo

Prognosi riservata per una donna di 72 anni alla guida dell’auto che nella notte tra domenica e lunedì si è scontrata con un altro veicolo a Marciano della Chiana. In ospedale sono finite anche altre due persone: c’è anche un minore. E’ successo poco dopo mezzanotte lungo la via Cassia, all’altezza di Cesa, nel comune di Marciano della Chiana, una delle arterie più trafficate del comune della Valdichiana, quella che mette in collegamento Montagnano a Foiano. Qui nella notte di ieri l’altro due auto si sono scontrate a forte velocità in un orario che solitamente vede un transito molto moderato. La dinamica è ancora da accertare nei contorni: saranno i carabinieri della compagnia di Cortona, intervenuti con una pattuglia della stazione di Foiano della Chiana, a ricostruire quanto successo sulla strada. Quel che è certo è che tre persone sono finite al pronto soccorso, tra Arezzo e Siena, e che quel tratto di strada è stato poi illuminato nel buio della notte dalle quattro ambulanze che sono arrivate sul posto in aiuto ai tre feriti. Presenti i mezzi di emergenza urgenza della Asl di tutti i territori limitrofi: dalla pubblica assistenza di Foiano della Chiana alla croce bianca di Tegoleto, sia un mezzo della Misericordia di Arezzo sia l’automedica della Valdichiana.

Sul posto sono poi arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona. Intanto una donna di 47 anni e un minore erano stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo mentre un’altra donna è stata trasportata a Siena: al policlinico Le Scotte. E’ lei ad aver avuto la peggio nell’impatto tant’è che all’ospedale senese è arrivata in gravi condizioni, in codice rosso.

Ancora nella giornata di ieri era in pronto soccorso, con prognosi riservata, dove stava proseguendo l’iter diagnostico. Il giorno dopo un altro incidente in Valdichiana, stavolta a Castiglion Fiorentino, lungo la Sr71, all’altezza di Cozzano, davanti all’Eurospin. Un’ auto è finita contro un muro mentre si stava immettendo nella regionale. In questo caso nessun grave ferito: anche se la donna al volante è stata portata per accertamenti all’ospedale.

Sul posto è intervenuta la municipale di Castiglion Fiorentino per i rilievi e per regolare il traffico che è stato rallentato per circa un’oretta.