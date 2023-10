Scontro a Foiano: grave 50enne, tre feriti

È un bilancio che parla di tre feriti quello relativo all’incidente avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Foiano e più precisamente in via della Selva, lungo la Sp13. Erano da poco passate le 14 quando è avvenuto lo scontro tra autovetture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sinalunga oltre ad una squadra dei vigili del fuoco, ad una ambulanza Avis proveniente da Foiano e un’altra ambulanza inviata sul posto della Misericordia di Monte San Savino. Tre le persone coinvolte. Una donna di 55 anni trasportata in codice uno all’ospedale della Fratta e una donna di 20 anni trasportata in codice due all’ospedale di Nottola. La peggio è andata ad un uomo di 57 anni trasportato in codice tre all’ospedale Le Scotte di Siena.