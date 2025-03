Scontrini rosa nelle Farmacie Comunali contro la violenza di genere

Arezzo, 6 marzo 2025 – Le Farmacie Comunali di Arezzo aderiscono all’iniziativa “D’amore si vive, non si muore” per contrastare la violenza di genere.

In vista della Giornata Internazionale della Donna, gli scontrini delle otto farmacie di città e frazioni saranno colorati di rosa e riporteranno il numero antiviolenza e stalking 1522, andando così a utilizzare la tradizionale ricevuta fiscale rilasciata per ogni acquisto per lanciare un messaggio di pubblica utilità.

Questa campagna nasce dall’intuizione di Siro Piantini, titolare della Lp Computer, di diffondere messaggi con cui stimolare a denunciare condizioni di sofferenza, maltrattamento o violenza, accendendo i riflettori su una problematica di stretta attualità.

L’attenzione delle Farmacie Comunali di Arezzo verso questa tematica aveva già trovato espressione nel 2021 con la stampa nella parte frontale di tutti gli scontrini del messaggio “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il numero 1522”, promuovendo un servizio gratuito attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, sia da rete fissa che mobile.

Questo servizio pubblico, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, è caratterizzato da un’assoluta garanzia di anonimato per fornire una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere, offrendo informazioni e orientamento verso realtà socio-sanitarie pubbliche e private del territorio.

Il messaggio verrà ora previsto anche nella parte posteriore con lo slogan “D’amore si vive, non si muore” riportato su carta rosata. «Le Farmacie Comunali di Arezzo hanno aderito con convinzione e con immediatezza all’iniziativa promossa da Siro Piantini - commenta il presidente Ennio Duranti, - ribadendo come, da sempre, siamo sensibili verso le problematiche sociali e siamo impegnati in campagne di informazione di pubblica utilità.

Gli scontrini sono strumenti di utilizzo quotidiano con cui è possibile rendere veramente virale e diffuso un messaggio di prevenzione e contrasto al triste fenomeno della violenza fisica, verbale o psicologica sulle donne».