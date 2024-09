Arezzo-Ternana, scontri tra ultras prima della partita

Arezzo, 29 settembre 2024 – Gli ultras di Arezzo e Ternana si sono scontrati prima del fischio d’inizio della partita. Decine di tifosi si sono fronteggiati in viale Benedetto da Maiano.

Nascosti tra i cappucci delle felpe e dai caschi, gli ultras si sono affrontati utilizzando di tutto, bastoni, fumogeni, petardi, bandiere. Le due tifoserie avrebbero dunque aggirato i dispositivi di sicurezza. Gli attimi di tensione si sono poi conclusi con l’intervento della polizia che sta ricostruendo quanto accaduto.

E’ una domenica violenta in Toscana. Scontri tra ultras si sono verificati anche a Livorno, prima del match in casa contro il Grosseto. Decine di tifosi si sono affrontati in via Piemonte fino all’intervento della polizia.