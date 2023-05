Scontri alla Badia È ancora caccia al quinto uomo

Una piazza che scotta. È ancora caccia apertta al quinto uomo coinvolto nella rissa tra pakistani e napoletani esplosa in piazza della Badia al debutto della movida. Una maxi-rissa con tanto di martellate, finita con due persone in ospedale e quattro denunce. Ora c’è un altro episodio, sempre nella stessa piazza e nella notte aretina. Ancora una rissa ma stavolta tra due giovani, uno minorenne. La lite è degenerata e dalle parole si è passati alle mani, e pure a colpi di cellulare. Uno dei due giovani ha riportato ferite ed è stato medicato dai soccorritori di un’ambulanza. Sono intervenuti i poliziotti per calmare gli animi e ricostruire l’accaduto. Che forse avrà uno strascico giudiziario se, oltre alle botte, voleranno anche le querele.