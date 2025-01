Science Lab. Un anno con i big della ricerca

Il 2025 porta con sé il ritorno di neuroscienziati, fisici, senatori a vita e studiosi vincitori di prestigiosi premi internazionali. Saranno loro i protagonisti, insieme al papà del bosone, a genetisti, filosofi e biologi, di "Arezzo Science Lab", il festival dedicato alla scienza che torna dopo le prime due fortunate stagioni per il terzo anno consecutivo e rilancia aumentando gli appuntamenti. Quest’anno saranno nove gli eventi in programma: sette già annunciati e due eventi speciali che verranno svelati. Il festival diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi con l’Associazione Lab, si svolge in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Arezzo. Dopo gli incontri con il neuroscienziato Anil Seth e il giornalista Patrick Winn, la rassegna riparte a gennaio. Arriva Michela Matteoli, neuroscienziata di fama internazionale l’11 gennaio alle 21 al circolo Artistico. Qui terrà la sua conferenza dal titolo "La fioritura dei neuroni", una lezione di neuroscienze che porterà il pubblico all’interno dei misteri del funzionamento del cervello. L’8 febbraio alle 21 all’Artistico sarà la volta della Senatrice a vita per meriti scientifici Elena Cattaneo, con la sua conferenza su "Scienziate, storie di vita e di ricerca". Verranno raccontate alcune delle figure più importanti di donne che con la loro opera hanno contribuito alla storia della scienza. Il 9 marzo alle 17 al circolo Artistico ci sarà Guido Barbujani, uno dei massimi genetisti italiani, col suo intervento "Una rivoluzione, 10.000 anni fa". Il percorso tortuoso ed affascinante dell’evoluzione fino ai giorni nostri attraverso le principali tappe. Ad aprile e maggio in arrivo due eventi speciali che verranno annunciati, con ospiti di grande prestigio internazionale, per arrivare al gran finale di giugno con tre eventi che chiuderanno il Festival: il primo dei tre appuntamenti conclusivi sarà con Guido Tonelli il 3 giugno alle 21 al teatro Petrarca, fisico nucleare che ha guidato il gruppo di ricerca che ha individuato il bosone di Higgs al Cern di Ginevra. Il 5 giugno alle 21 al Petrarca ci sarà Telmo Pievani, uno dei più importanti filosofi della scienza. Chiude il 7 giugno alle 21 all’Auditorium Guido d’Arezzo Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale con l’intelligenza delle piante.

Angela Baldi