Science Lab. La versione di Cacciari

Continuano a febbraio gli appuntamenti di Arezzo Science Lab. Dopo il successo sold out di Vallortigara, il Festival si sposta al Petrarca per l’incontro con Massimo Cacciari e il suo ultimo libro "Metafisica Concreta" (Adelphi), domenica 4 febbraio alle 17,30. Si chiude la trilogia teoretica iniziata vent’anni fa: in dialogo con Florenskij, Severino e, sui limiti del linguaggio, con scrittori come Dostoevskij.

Metafisica: ecco la parola "davanti alla quale ognuno, più o meno, si affretta a fuggire come davanti a un appestato" (Hegel). Un fuggire che, a furia di decostruzioni, oltrepassamenti, dichiarazioni di morte o di inesorabile, fatale compimento nelle forme della razionalità scientifica, ha finito col diventare una sorta di habitus del pensiero contemporaneo. E tuttavia, ripercorrendo le filosofie classiche e i grandi sistemi del razionalismo, così come le più ardite teorie della scienza, è possibile riscoprire ciò che di quel termine rimane inaudito: la tessitura che collega l’essente in quanto osservabile e determinabile allo s-fondo della sua provenienza e del suo imprevedibile avvenire; la relazione tra la theoría della cosa sotto l’aspetto della caducità, nell’ordine di Chronos, e quella che cerca di esprimerla nella sua relazione al Tutto e in tale relazione giunge a considerarla res divina. Nessun al di là.

Questo mondo, e il soggetto che intende conoscerlo conoscendo sé stesso, il cui essere-possibile non si arrende al Muro dell’Impossibile, esigono di essere interrogati anche secondo una tale prospettiva. Metafisica concreta, dunque, come Florenskij, scienziato, filosofo e teologo, voleva intitolare l’opera che avrebbe dovuto concludere la sua ricerca. Massimo Cacciari è prof. Emerito di filosofia dell’Università San Raffaele di Milano. Negli ultimi anni ha pubblicato libri, tradotti in varie lingue, di grande successo. Arezzo Science Lab è un progetto dell’Associazione Lab diretta da Gabriele Grazi e Lorenzo Grazi, con la Libreria La Feltrinelli, Biblioteca e Comune. Biglietti su Discover Arezzo.

Il 24 febbraio ci sarà Aldo Cazzullo, la rassegna continua con Michele Punturo il 2 marzo, il 6 aprile Andrea Rinaldo, il 4 marzo Paolo Ferri. La rassegna chiude con Silvia Bencivelli.