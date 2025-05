Science Lab. Apre la scuola di alta formazione

Una scuola di alta formazione nel cuore del centro città aretino. E’ il progetto promosso da Science Lab in collaborazione con aziende del territorio e con grandi nomi della ricerca scientifica nazionale e internazionale. Primo tra tutti, quello del professor Guido Tonelli. Il corpo docente composto da alcuni dei più importanti professori a livello nazionale e internazionale tra cui: Stefano Mancuso, Telmo Pievani, Simona Micali, Domenico Prattichizzo, Simone Rossi, Riccardo Manzotti, Erica Palmerini.

Un percorso formativo di oltre cento ore che dal 3 al 12 giugno porterà 40 curiosi, appassionati e professionisti in un viaggio di approfondimento sulle questioni etiche e filosofiche connesse a scienza e tecnologie contemporanee.

Il progetto "Quest" è portato avanti in collaborazione con il Cern di Ginevra, una partnership di prestigio che permetterà agli iscritti al corso, tra cui figurano anche 10 studenti selezionati dai licei aretini, di fare visita al più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle dal 16 al 19 giugno.

"La scuola di alta formazione Quest rappresenta un’opportunità per studenti, manager, professionisti e non solo. Anche per tutti i cittadini curiosi di approfondire le tematiche in programma - spiegano Gabriele e Lorenzo Grazi, direttori del festival Science Lab-. Abbiamo pensato al progetto con l’ambizione di portare alcuni dei nomi più importanti del panorama scientifico a fare lezione in presenza". Cento ore di formazione nel campus delle Logge del Grano dell’Università di Siena.

Tra i partner dell’iniziativa, assieme alle istituzioni, al Cern, e a Confindustria, anche le aziende del territorio. Gimet Brass, Tca, Grafiche Badiali e Banca di Anghiari e Stia promuovono infatti la scuola di alta formazione come un valore aggiunto per città e territorio, che avvicina cittadini e professionisti agli aspetti più innovativi della ricerca scientifica contemporanea.