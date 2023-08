Schianto tra auto Gravissimo anziano

MONTEVARCHI

Incidente tra due auto ieri mattina vicino alla frazione di Moncioni. Lo scontro è avvenuto attorno alle 11,30 lungo la strada che conduce al crossodromo di Miravalle. Un tracciato stretto e tortuoso, che soprattutto in caso di maltempo deve essere percorso con la massima prudenza. L’impatto frontale tra i due veicoli è avvenuto in un tornante ed è stato particolarmente violento, nonostante la velocità dei due mezzi non fosse eccessivamente elevata. Feriti entrambi i conducenti delle macchine, che sono stati soccorsi dai mezzi dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud Est. L’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno ha trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Maria alla Gruccia un uomo di 26 anni. Il secondo ferito, un signore di 78 anni, è stato invece trasportato con l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini al nosocomio Santa Maria alle Scotte di Siena in codice rosso.

Grande apprensione dunque, anche se dall’ospedale senese non trapelano ancora aggiornamenti sulla prognosi dell’anziano, che stando alle prime operazioni di soccorso non sarebbe in grave pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche l’automedica del Valdarno e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi. Allertati anche Carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Spetta adesso ai vigili urbani di Montevarchi, guidati dal comandante Marco Girolami, stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Entrambi i feriti coinvolti, oppure uno di loro soltanto, non viaggiavano correttamente all’interno della propria corsia di marcia. La Polizia Municipale di Montevarchi sta infatti vagliando tutte le ipotesi in campo per attribuire con esattezza la responsabilità dell’accaduto.