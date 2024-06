Schianto nella notte, paura sulla 71. Cinquantenne finisce in ospedale. Altro scontro sul raccordo: due feriti

di Laura Lucente

Due incidenti stradali in poche ore entrambi nel territorio . Il primo a notte fonda nella frazione di Terontola. Erano quasi le 3 di notte quando un furgone e un’auto, si sono scontrati lungo la Sr 71. L’impatto è stato violentissimo.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che l’auto abbia tentato di girare per immettersi ad un distributore di benzina. Dall’altra parte della carreggiata stava sopraggiungendo il furgone che avrebbe travolto l’auto senza riuscire ad evitarla.

Ad avere la peggio un uomo di 47 anni residente nel Valdarno che era alla guida dell’auto. Gli uomini dell’emergenza urgenza accorsi sul posto con l’automedica dell’ospedale Santa Margherita di Fratta e le ambulanze della pubblica assistenza di Foiano e della Misericordia , lo hanno trasportato in codice rosso al Policlinico Le Scotte di Siena. Il conducente del furgone è stato soccorso e trasportato in codice giallo sempre a Siena.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arezzo che hanno provveduto ad estrarre il ferito dall’auto e rimuovere i mezzi dalla carreggiata e una pattuglia dei carabinieri della compagnia per i rilievi di legge.

Poche ore più tardi un altro incidente stradale, questa volta lungo il raccordo Perugia-Bettolle nella corsia in direzione Siena. In questo caso sono state due le auto coinvolte che si sono tamponate all’altezza dell’uscita del raccordo in zona Pietraia .

L’allarme all’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est è arrivata intorno alle 8,45.

Nell’impatto questa volta sono state due le persone ferite. Per una di loro, un 57enne è stato necessario far alzare in volo l’elisoccorso Pegaso per trasportarlo in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. Meno grave la seconda persona ferita, una 45enne, trasportata in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Misericordia con infermiere a bordo, la Misericordia di Lucignano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

A seguito dell’incidente c’è stato qualche disagio alla circolazione con la chiusura da parte di Anas della carreggiata in direzione Siena per oltre un’ora.