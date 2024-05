Schianto mortale all’incrocio. Il dolore del Valdarno per Alessio

Un’altra tragedia della strada in quello che doveva essere un sabato di svago e spensieratezza al termine di una settimana di lavoro. L’incidente mortale è avvenuto ieri alle porte di Levane e a rimetterci la vita, a bordo della sua moto, è stato Alessio Calabassi, 54 anni, sposato con due figli, un montevarchino doc. L’impatto si è verificato attorno alle 14 in corrispondenza dell’incrocio tra il ponte dell’Ambra e la farmacia. La vittima viaggiava nella corsia in direzione Montevarchi e stava uscendo dal centro abitato di Levane, quando all’improvviso si è trovato di fronte un’automobile che stava svoltando in via della Repubblica. L’impatto è stato fortissimo, il parabrezza del veicolo contro cui è avvenuto lo schianto infatti è andato letteralmente distrutto, e il centauro è stato sbalzato a terra. Il conducente dell’auto sembra che non abbia riportato gravi ferite, mentre per Calabassi le condizioni sono apparse fin da subito disperate. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, grazie anche alla presenza di passanti nelle vicinanze, dato che la zona è sempre molto transitata. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Montevarchi, la Misericordia della Valdambra, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Gli operatori sanitari, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno tempestivamente praticato il massaggio cardiaco con il defibrillatore.

Le manovre di rianimazione sono andate avanti per tantissimi minuti, un lasso di tempo infinito per i testimoni che si sono trovati casualmente ad assistere ad una scena straziante. Poi, vista una flebile chance di salvezza, il paziente è stato stabilizzato dal personale medico e trasportato in codice rosso al policlinico Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso, che era stato precedentemente allertato. Un volo della speranza, poi il ricovero immediato, ma per Alessio non c’è stato nulla da fare: il motociclista è deceduto nel pomeriggio nell’ospedale senese. La ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto successo è al vaglio dei vigili urbani di Montevarchi, che hanno svolto i rilievi di legge. La salma resta a Siena per l’autopsia di rito. Una vita spezzata a pochi metri da casa, dal momento che Calabassi abitava proprio a Levane, al di là del ponte sull’Ambra. E oltretutto si trovava in sella ad una due ruote acquistata recentemente. L’uomo era conosciuto in Valdarno, sia per essere un tifoso dell’Aquila Montevarchi che per la propria attività professionale di impiegato in una ditta di impianti elettrici e automazione nel comune di Terranuova Bracciolini.