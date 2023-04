Schianto in centro, grave a 17 anni Auto contro moto: arriva il Pegaso

BIBBIENA

Scontro tra un’auto e una moto in pieno centro a Bibbiena. Ferito in modo grave un 17enne che era in sella alla due ruote. L’incidente è avvenuto ieri, poco prima delle 14, in via Filippo Turati. Dalla ricostruzione della polizia municipale intervenuta sul posto, la causa sarebbe da addebitare ad una mancata precedenza da parte dell’auto. Non si conoscono ancora le ragioni, se all’origine c’è stata una distrazione dell’autista o altro. Fattostà che l’auto è piombata ad una certa velocità sulla moto, in sella alla quale c’era il giovanissimo, non ancora maggiorenne. L’impatto lo ha fatto sbalzare violentemente a terra.

Ad assistere alla scena, avvenuta in pieno centro cittadino durante l’ora della pausa pranzo, sono stati diversi residenti. Dopo essersi avvicinati per soccorrere il ragazzo, sono loro che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze della Misericordia di Subbiano e di Bibbiena che hanno immediatamente preso in carico il ragazzino.

Per i sanitari è stato subito chiaro la gravità delle sue condizioni. Il giovanissimo ha infatti riportato importanti ferite, varie gravi lesioni soprattutto ad una gamba, tanto da giustificare il codice rosso con cui è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi. Per far questo è stato allertato il Pegaso, una volta atterrato, è iniziata la corsa verso Firenze. Nonostante l’importanza delle ferite riportate nel violento scontro contro l’auto, prima, e nell’impatto a terra dopo, il ragazzino non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stabili. Nessuna conseguenza fisica, invece, per l’autista dell’auto. Sul posto, insieme ai mezzi del soccorso, sono intervenuti i carabinieri di Bibbiena e la polizia municipale locale per effettuare i rilievi del caso e per ricostruire le dinamiche dell’accaduto che, da quanto emerge, sembrano essere già chiare.