Schianto di notte sulla Due Mari. Lunedì il funerale di Dezzani: l’addio nella chiesa di Saione

Il funerale di Domenico Dezzani sarà lunedi alle 10,30 nella chiesa di Saione. Da oggi la salma è alla camera mortuaria del San Donato.

Il 65enne di Monte San Savino è morto in un incidente stradale nella notte tre mercoledì e giovedì lungo la E78 in direzione sud nel comune di Civitella in Valdichiana, tra le uscite di Tegoleto e Alberoro. Forse solo nella giornata di oggi sarà restituita alla famiglia per poter officiare i funerali. Ad occuparsi dell’incidente è il Magistrato in turno quella notte ovvero la dottoressa Laura Taddei. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono condotte dai Carabinieri della stazione di Badia al Pino. Con l’arrivo dei primi esiti in procura, come da prassi, sarà aperto con tutta probabilità anche un fascicolo con ipotesi di reato per omicidio stradale. La procura potrebbe anche decidere di disporre ulteriori accertamenti sulla salma e anche sulle auto coinvolte. Ancora resta molto da chiarire sull’esatta dinamica dell’incidente che ha portato allo scontro tra l’auto guidata da Dezzani, una Mercedes classe A e una Peugeot guidata da un 40enne di origine straniera.

A quanto si apprende da una prima ricostruzione la macchina di Dezzani sarebbe stata tamponata. La Mercedes Classe A che guidava Dezzani e l’altra auto sono finite entrambe fuori strada. Ma ad avere la peggio è stato proprio il 65enne. Dopo un tremendo impatto contro i guardrail, entrambe le auto hanno terminato la propria corsa nella boscaglia a bordo carreggiata. I sanitari dell’emergenza urgenza non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di Dezzani. Per il 40enne, invece ferite più lievi e il trasporto in ospedale in codice giallo. Pensionato, Dezzani era originario di Asti, viveva ad Arezzo da molti anni. In tanti lo hanno conosciuto a bordo campo essendo da oltre 10 anni un dirigente della storica e conosciuta squadra di calcio amatoriale Arci Saione. Che milita nel campionato Uisp. Dezzani era stato in compgnia della squadra anche poco prima di avere l’incidente. Allo stadio comunale si disputava la partita della finale della coppa amatori del torneo Romolo Brezzi. Al termine la squadra e i dirigenti avevano deciso condividere una pizza in allegria in un ristorante del centro. Poi Dezzani si era rimesso alla guida per raggiungere Albergo, nel comune di Monte San Savino dove viveva con la moglie Ma proprio in quei pochi chilometri che lo separavano dalla sua abitazione ha trovato la morte. Profondo il cordoglio degli amici Uisp. Lo stesso Comitato Uisp ha reso omaggio a Dezzani con un sentito post social di cordoglio.