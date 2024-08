Schiamazzi notturni, è allarme. In campo l’associazione Dog

Parte proprio questo fine settimana il monitoraggio del fenomeno dell’aggregazione giovanile a Castiglion Fiorentino per trovare strategie utili ad affrontare e ridurre i fenomeni di disturbo al decoro urbano. Ad occuparsene ci penseranno gli operatori di strada dell’associazione DOG "All’indomani dell’incontro con alcuni residenti del centro storico che lamentavano episodi di schiamazzi notturni, e dopo l’intensificazione dei servizi di polizia municipale da questo fine settimana saranno attivati anche questi interventi – spiega l’assessore alle politiche sociali Stefania Franceschini. L’Amministrazione comunale intende, quindi, confermare il proprio interesse verso le questioni che riguardano la civile convivenza e il decoro urbano, con particolare riferimento ai fenomeni di aggregazione giovanile nei periodi "sensibili" (periodo estivo, fine settimana, feste ed eventi), che possono generare forme di disagio e allarme nella popolazione". Da qui la collaborazione con gli enti del terzo settore finalizzati a rafforzare la rete di soggetti coinvolti nell’affrontare in forma collettiva questioni legate al benessere della collettività tutta. Nello specifico, "l’attività svolta in forma continuativa dall’Associazione DOG nel territorio di Castiglion Fiorentino nel corso degli ultimi anni rappresenta un valore aggiunto in termini di esperienza maturata in strada", conferma ancora la Franceschini. Questi interventi si concentreranno su una serie di attività complementari a quelle messe in atto dalle Istituzioni locali: gli operatori di strada, presenti nella e riconoscibili dall’abbigliamento (maglietta verde con logo dell’associazione e del Comune di Castiglion Fiorentino). "Entreremo in contatto con i giovani che vivono la movida per delineare le caratteristiche delle forme di aggregazione, per conoscerne eventuali bisogni e necessità, e per attuare interventi su diverse aree problematiche, con specifico riferimento ad eventuali condotte devianti" dichiarano dall’associazione Dog. "L’amministrazione Comunale" – conclude l’assessore alle politiche sociali, Stefania Franceschini - intende mettere in campo un ulteriore servizio realizzato da personale qualificato con l’intento di tutelare il benessere della collettività e di vivere al meglio lo spazio pubblico".

La.Lu.