Scambio culturale tra studenti: dall'America a Sansepolcro

SANSEPOLCRO

Cortesia restituita a distanza di mesi nell’ambito di un eccezionale scambio di esperienze sull’asse Italia-Stati Uniti. Ad aprile, due studentesse e due studenti del "Città di Piero" (selezionati per il progetto "Giovani nello Spazio: space travel to the moon and beyond") avevano soggiornato allo Space Center di Cape Canaveral (Stati Uniti), nell’ambito del progetto finanziato dal Rotary Club di Sansepolcro. In settembre, tre studentesse americane – Lotus, Annalynn e Madison – hanno ricambiato la visita: il loro soggiorno in Italia è il frutto di un progetto dedicato ad uno scambio bilaterale tra gli studenti del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro e del "Cocoa Beach JuniorSenior High School", con l’intento di promuovere sia la cultura aerospaziale che l’approfondimento del Rinascimento italiano. La visita delle tre studentesse americane in Valtiberina e Altotevere Umbro ha compreso escursioni a Sansepolcro, in altri paesi della vallata e in città della Toscana, poi a Città di Castello e in altre zone dell’Umbria. Lotus Cooperstein, Annalynn Conley e Madison Schaible sono state poi accolte dalla preside Emilia Marocco e dal suo staff dirigenziale, dal past president Paul Contini, dal professor Mauro Montedori e dagli studenti del "Città di Piero" nella sede centrale, dove i ragazzi le hanno omaggiate, fra le altre cose, della T-shirt ufficiale del Liceo di Sansepolcro.

I quattro studenti italiani (Matilde Gori, Diletta Valenti, Michelangelo Marioli e Alessandro Marrani) erano stati coinvolti in primavera in una "full immersion" comprensiva di visite accompagnate da personale specializzato Nasa, Space X, Space Force e altri programmi situati a Cape Canaveral. Erano stati accolti dal Rotary Club di Cocoa Beach, vicinissima a Cape Canaveral e da lì avevano visitato le strutture Nasa del Ksc (Kennedy Space Center) e delle aziende che collaborano con Space X, Lockheed e Boeing Aerospace. Il progetto è stato interamente realizzato da due club Rotary, quello di Sansepolcro e quello di Cocoa Beach (Florida), avvalendosi della collaborazione del liceo "Città di Piero" di Sansepolcro, con in testa la presidente del Rotary Club di Sansepolcro, la dottoressa Paola Vannini; il past president Paul Contini, assieme all’astronauta generale Roberto Vittori e all’ex Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Mario Arpino.