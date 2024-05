Sbandieratori in Paraguay per sei giorni

SANSEPOLCRO

Trasferta in Paraguay per gli sbandieratori di Sansepolcro. Una delegazione di 16 componenti fra alfieri e musici, capitanata dal presidente Giuseppe Del Barna (nella foto), è partita ieri mattina alla volta della capitale Asuncion su invito rivolto dal Ministero degli Esteri del Paese sudamericano, dove il gruppo biturgense si reca per la terza volta nella sua storia e vi rimarrà per sei giorni. Il programma degli impegni è alquanto ricco: sette-otto spettacoli in totale, fra i quali spiccano quelli programmati in occasione dei festeggiamenti della Repubblica Italiana. In Paraguay vive infatti una importante comunità di nostri connazionali e proprio in Piazza d’Italia si terrà il grande evento, per il quale sono annunciati 20mila spettatori. Gli altri spettacoli degli sbandieratori sono per scuole e università nelle quali si insegna la lingua italiana, una delle quali è intitolata a Dante Alighieri, ma in agenda c’è anche il trasferimento del 3 giugno a Ciudad del Este (Città dell’Est), la seconda per dimensioni e popolazione dopo la capitale. Anche qui è in programma una esibizione. Per ciò che riguarda il corrente anno 2024, è il quarto viaggio oltre confine per il sodalizio di Sansepolcro, che è stato in questi primi mesi due volte in Spagna e una negli Stati Uniti. L’estate non sarà da meno fra Italia ed estero, al punto tale che saranno pochissimi i fine settimana all’insegna del riposo. Tanto per ribadire il concetto, quindi, gli sbandieratori si confermano sempre più "ambasciatori" della città di Piero della Francesca (come del resto è nella loro completa denominazione), in attesa di rinnovare il tradizionale appuntamento con i Giochi di Bandiera in piazza Torre di Berta, che si svolgeranno sabato 31 agosto.