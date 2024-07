Sbandieratori in Catalogna. Vetrina internazionale per il gruppo biturgense

SANSEPOLCRO

Danimarca prima, Germania poi e Catalogna adesso: gli sbandieratori di Sansepolcro sono sempre più gli ambasciatori nel mondo della città pierfrancescana. Una ventina di elementi, fra alfieri e musici, ha entusiasmato il pubblico per lo spettacolo tenuto nell’ambito del Dennehof Festival, poi lo scorso fine settimana – da venerdì 12 a domenica 14 luglio – si sono ripetuti a Waldkirch, nel sud della Germania, ospiti per la prima volta del festival medievale che si tiene ogni tre anni per le vie del paese. Una manifestazione che per il gruppo, partito stavolta con ben 40 figuranti, si è rivelata una lieta scoperta, sia per il successo riscosso, sia per il calore con cui è stato fin da subito accolto dalla cittadinanza.

Invitati dal gruppo della fanfara della città, conosciuto in occasione della Schlossfest 2023 di Neuburg, gli sbandieratori hanno accettato di buon grado la proposta, portando i saggi che li hanno resi famosi in tutto il mondo tra le mura di una città nella quale finora non si erano mai recati. La rassegna medievale, organizzata secondo i classici canoni di questo settore (continui spettacoli, rievocazioni, cortei e tipici stand gastronomici), ha potuto beneficiare della presenza di quasi mille figuranti, effetto scenico senza dubbio accattivante, tra cui gli alfieri di Sansepolcro, già nuovamente invitati per l’edizione ventura, considerato il seguito riscosso tra la cittadinanza. Ora il gruppo è già sbarcato in Catalogna: dall’altro ieri è presente per il terzo anno consecutivo nella città di Tortosa, dove fin dal primo viaggio ha saputo conquistarsi consensi straordinari. Nel frattempo, si avvicina sempre più la data del 31 agosto con i "Giochi di Bandiera".