Santissima Annunziata. Martedì torna la fiera con i fiori protagonisti

Martedì 25 marzo è il giorno della fiera dei fiori o della SS.Annunziata: scattano le tradizionali disposizioni nelle aree interessate dalle 6 alle 23: in particolare i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Garibaldi tra via San Lorentino e via Porta Buia, in via Isidoro Del Lungo e in piazza della Badia. Chi percorre via Porta Buia al semaforo deve svolare a destra mentre i veicoli provenienti da canto alla Croce e dal tratto iniziale di via Garibaldi devono andare verso porta San Lorentino.