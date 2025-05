Il Calcit punta ad altri successi. Domenica il mercatino dei ragazzi. Tutti in piazza per la solidarietà

"Sarà un’altra annata di successi per il Calcit Valdichiana". Sono le parole entusiaste del presidente dell’associazione Massimiliano Cancellieri al termine dell’annuale assemblea generale dei soci. Il bilancio della storica associazione che si occupa della lotta contro i tumori è positivo confermando l’ incremento delle entrate grazie al contributo della popolazione e soprattutto la chiusura del bilancio 2024 in positivo, "nonostante – conferma ancora Cancellieri - i tanti investimenti attraverso il finanziamento da parte del Calcit Valdichiana dei progetti di sostegno alle famiglie nel territorio della zona/distretto Valdichiana e le tante donazioni di strumenti tecnologici al territorio stesso e all’ ospedale Santa Margherita di Fratta. Tra le donazioni ci sono 2 poltrone per prelievi e trasfusioni ed armadio per strumentario per il centro trasfusionale dell’Ospedale, 6 poltrone per prelievi ematici per i punti prelievo nei comuni di Camucia, Foiano, Lucignano e Marciano e l’acquisto di un’auto Panda per il servizio di Cure Palliative domiciliari nel territorio. Da aprile è stato anche potenziato il "Servizio di Assistenza Psicologica" in ambito oncologico con un aumento di 4 ore mensili e grazie ad una nuova borsa di studio promossa dalla Fondazione Cesalpino, è stato possibile inserire una nuova psicologa, in modo da distribuire meglio le risorse. "Il 2025 per il Calcit Valdichiana è iniziato con il botto- aggiunge il presidente Cancellieri - con tante manifestazioni e iniziative di raccolte fondi, che testimoniano quanto l’organizzazione di volontariato sia radicata nel territorio della Valdichiana". L’associazione è ora pronta a tornare in piazza con i più piccoli con il tradizionale Mercatino dei ragazzi. L’appuntamento è fissato per domenica 11 maggio in piazza Signorelli dalle ore 10 alle ore 19. Il Mercatino è aperto a tutti i ragazzi delle scuole del territorio, che con l’aiuto di genitori e insegnanti, allestiranno bancarelle dove saranno esposti giochi, giornaletti, indumenti ed altro materiale che potrà essere acquistato da chi vorrà offrire il proprio contributo all’iniziativa. Nella stessa giornata al Teatro alle ore 21 andrà in scena una commedia in dialetto chianino in collaborazione con Proloco Cortona Centro Storico e gruppo teatrale Gente de Santamarinova. L’intero ricavato andrà in favore del Calcit. Dal 19 al 21 maggio al Centro di Aggregazione di Camucia, sarà invece di scena l’iniziativa "Il Cuore di Camucia, 3 giorni di screenig cardiologico gratuito per gli over 65. A breve inizierà il tour estivo di Musica per la Vita, con l’esordio a Lucignano il 28 maggio, durante la Maggiolata Lucignanese, poi sarà la volta di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino e Cortona.