Sant’Andrea vuole il bis. Montini e Marmorini:: "Tutti uniti per l’obiettivo"

Sono i vincitori dell’ultima edizione, ma alla squadra completa manca il cavallo Conte Darco fermato per problemi fisici e l’allenatore Martino Gianni con il quale il quartiere ha rotto il rapporto nell’inverno. Al suo posto è tornato Manuele Formelli che per anni ha preparato i binomi biancoverdi.

Sant’Andrea riparte da qui, con Saverio Montini costretto a far esordire contro il Buratto la nuova cavalla Bianca. Ancora un cambio di cavallo e questa volta anche con un debuttante. Sarà un problema? "Correrò Giostra con Bianca una cavalla che monto da due anni. Ho fatto con lei le prove in piazza e la simulata. E’ una cavallina con cui mi trovo molto bene e di cui mi fido. Mi dispiace per Conte, che è un cavallo affidabilissimo, ma affronterò la Giostra come sempre cercando la massima determinazione e concentrazione". Binomio ormai collaudato tra Tommaso Marmorini e Toro Seduto.

C’è stata un’ulteriore crescita? "Toro seduto lo monto da nemmeno un anno, ho avuto però un inverno per mettermi ancora meglio insieme a lui. Abbiamo lavorato alle scuderie e alle prove per arrivare al top in Giostra".

Dopo Martino Gianni una nuova era per Sant’Andrea con i giostratori che gestiscono da soli la Giostra con il solo aiuto di Formelli nella preparazione dei cavalli. Che impressione vi dà?

Montini: "Con l’addio di Martino ognuno di noi ha preso più responsabilità: dai giostratori a tutto il team scuderie. E’ stata una bella opportunità di crescita che sicuramente ci aiuterà nel nostro percorso. Poi con l’arrivo di Lele Formelli abbiamo rafforzato la squadra, essendo un gran tecnico nella preparazione e nella gestione dei cavalli ed ormai anche con tantissima esperienza di Giostra. Abbiamo affrontato questi mesi con serenità, abbiamo lavorato e ci siamo uniti".

Marmorini: "Un anno nuovo per la partenza di Martino Gianni e l’arrivo di Manuele Formelli. Il quartiere ha chiesto a tutto il gruppo giostratori quel pizzico di impegno in più per questa fase di transizione e ci ha voluto responsabilizzare. E questa è una cosa che ci fa molto piacere".