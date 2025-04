Santa Margherita. La raccolta fondi del Choralia

Ancora fondi per Santa Margherita. Adesso è il Festival Choralia ad avviare una raccolta fondi per la ristrutturazione del tetto della basilica. L’evento prevede quattro concerti polifonici a ingresso gratuito, quest’anno promuovendo l’iniziativa a fini sociali. Che non è nuova al santuario, visto che già nel 2021, sull’onda di "Un mattone per Assisi", aveva visto il lancio dell’appello "Una tegola per Santa Margherita", una raccolta di offerte e contributi per gli interventi di restauro più urgenti.

Donazioni aperte in ciascuna delle quattro occasioni previste da Choralia. Primo evento stasera alle 19 nella chiesa di San Domenico con il concerto "G.P. Da Palestrina, Princeps Musicae", eseguito dal Quartetto polifonico romano. Sempre a San Domenico, appuntamento sabato 26 alle 18 con la "Messa dell’incoronazione" di Mozart a cura del Coro cantoria nova romana, Coro città di Firenze e Orchestra città di Firenze diretti da Concetta Anastasi. Domenica 27 aprile l’iniziativa proseguirà invece a partire dalle 11.30 nella sala del Consiglio comunale con la conferenza e il concerto "Giovanni Pierluigi da Palestrina - A 500 anni dalla nascita", a cura del maestro Raimundo Pereira Martinez e con la partecipazione degli iscritti all’Atelier. L’appuntamento conclusivo si terrà lo stesso giorno alle 17 alla chiesa di San Domenico con "Vivaldiade" a cura del Gruppo vocale femminile RomEnsemble, Oir Ensemble diretti da Annalisa Pellegrini. Un’occasione preziosa per lasciarsi ispirare dalla bellezza della musica e compiere un gesto concreto a favore dell’arte e della storia.