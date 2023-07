Sansepolcro, "Si saldi chi può" per l'inizio dei saldi estivi

SANSEPOLCRO

Sotto lo slogan "Si saldi chi può", stasera Sansepolcro celebra alla sua maniera l’inizio delle vendite estive di fine stagione. I negozi resteranno aperti dopo cena in tutto il centro storico per un prologo che tutti si augurano sia scoppiettante. "In teoria, l’apertura è prolungata fino alla mezzanotte – ricorda Anna Maria Cantucci, presidente di Confcommercio Valtiberina – poi è chiaro che ogni esercente può regolarsi come meglio crede. Abbigliamento, borse, accessori e calzature: questi i generi merceologici sui quali applicheremo sconti oscillanti fra il 30% e il 50%". Essendo un venerdì, l’avvio dei saldi è accompagnato anche da altre iniziative tendenti a rendere più vitale possibile la parte antica e suggestiva della città: c’è intanto il canonico appuntamento con il Mercatino del Tarlo, che prenderà il via nel pomeriggio e poi – grazie anche al contributo dei "Citti del Fare" – la street music farà da contorno al passeggio e alle consumazioni di pasti e bevande sui tavoli lungo il coro principale. Si sono impegnate anche le società rionali di Porta Romana e di Porta Fiorentina, che proporranno momenti di intrattenimento per i bambini.