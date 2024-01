Sansepolcro, popolazione in lieve calo

Arezzo, 17 gennaio 2024 – Aumentano i residenti nel territorio comunale di Sansepolcro e diminuiscono i decessi, una città che torna a respirare in quanto a dati anagrafici.

Sansepolcro conta infatti al 31 dicembre 2023 15.178 abitanti, evidenziando una lieve inflessione rispetto al 1 gennaio dello stesso anno in cui la popolazione era di 15.227 cittadini. Questo è il dato effettivo comunicato dall’ufficio anagrafe del comune di Sansepolcro al termine di un anno che ha contato la nascita di 84 bimbi e purtroppo il decesso di 199 persone.

Sono buoni i dati riguardanti i cambi di residenza, infatti sono 496 le persone che hanno ha deciso di diventare cittadini del Borgo nell’arco dell’anno a differenza delle 430 che hanno deciso di trasferirsi. 38 novelli sposi hanno optato per convolare a nozze nella città di Piero. Sono stati 10 i matrimoni religiosi e ben 28 quelli civili, molti dei quali hanno visto protagonisti coppie provenienti dall’estero.

Realtà questa che crea un indotto importante anche a livello turistico dato che sposi ed invitati restano spesso in Valtiberina per alcuni giorni, non solo per festeggiare il lieto evento, ma anche per godersi le eccellenze del territorio.