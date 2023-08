Sansepolcro: il dodecaedro lascia piazza Torre di Berta per circa un mese

Arezzo, 19 agosto 2023 – Il dodecaedro ha momentaneamente lasciato piazza Torre di Berta a Sansepolcro, perché la città sta per entrare nel periodo clou degli eventi annuali. Il poliedro è stato trasferito, come lo scorso anno, accanto alla fontana di piazza Garibaldi e vi rimarrà fino al termine delle Feste del Palio della Balestra, quindi intorno a metà settembre. Nella mattinata di venerdì 18 agosto si è proceduto con le operazioni, che si sono svolte in massima sicurezza e sono state effettuate dal personale incaricato dall’azienda Aboca (ricordiamo che l’opera è stata concessa dalla famiglia Mercati), in collaborazione con gli agenti di Polizia Municipale e i funzionari comunali. Lunedì 21 inizierà il montaggio dei tre ordini di tribune, che verrà completato mercoledì, poi giovedì il collaudo e venerdì il primo appuntamento in piazza di Berta Music Festival, la quattro giorni che prevede anche il concerto della Pfm e l’incontro con lo psichiatra Paolo Crepet; sarà poi la volta della rassegna delle rievocazioni rinascimentali, con i Giochi di Bandiera il 2 settembre, il torneo Bai fra i balestrieri di Assisi, Gubbio e Sansepolcro il 3, il Palio dei Rioni fra Porta Romana e Porta Fiorentina il 6 e infine la secolare sfida fra i tiratori di Gubbio e quelli biturgensi nel pomeriggio di domenica 10.