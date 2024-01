Sansepolcro, Essoussi-Ferri Marini coppia d’attacco anti Grosseto

Notizie nel complesso buone per il Sansepolcro quando mancano soltanto tre giorni alla ripresa del campionato di Serie D, con i bianconeri che torneranno al Buitoni per ospitare il Grosseto del tecnico Vitaliano Bonuccelli.

I due attaccanti di maggiore esperienza, Adnane Essoussi e Daniele Ferri Marini, hanno infatti recuperato e domenica saranno della partita, seppure dovranno approfittare di questi giorni di allenamento per riprendere un minimo di condizione.

Tornano a disposizione anche Bernardo Mariucci e Giacomo Gorini, che per squalifica avevano saltato l’ultimo match contro il San Donato Tavarnelle, così come Alain Fremura, che per piccoli guai fisici aveva saltato l’amichevole di Umbertide contro l’Agape, mentre l’unica nota stonata riguarda il difensore esterno Marco Del Siena, alle prese con problemi alla caviglia.

Vedremo se Bonura riuscirà a recuperarlo. Uno squalificato, il centrocampista Bensaja, nel Grosseto che si ripresenta a Sansepolcro dopo oltre 22 anni: l’ultimo precedente, sempre in D, risale al 30 settembre 2001, quando l’allora Altotevere Sansepolcro si ritrovò a condurre per 2-0, poi nei cinque minuti finali i maremmani di patron Piero Camilli trovarono il 2-2 che salvò la panchina dell’allenatore Lamberto Magrini.

C.R.