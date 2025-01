Sansepolcro, continuano i lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento al secondo ponte sul Tevere

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Continuano senza sosta i lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento al secondo ponte sul Tevere, un’opera cruciale per la mobilità cittadina e il miglioramento del traffico.

Le ditte incaricate, che operano da diversi mesi sul cantiere, hanno completato importanti fasi infrastrutturali e stanno ora entrando nelle fasi finali del progetto. Ad oggi, sono stati ultimati i lavori realizzazione dei muri di sostegno e di risagomatura del terreno, con particolare attenzione alla stabilità e sicurezza dell’area.

Dopo la realizzazione dei cassonetti stradali e l’importante opera di risagomatura della Reglia, l’impresa ha proseguito con il supporto delle aree di collegamento e quindi con la creazione dei muri di sostegno.

Nell’avanzamento dei lavori, in prossimità dell’area abitata sono state installate le apposite barriere stradali e ampliata la carreggiata per permettere anche la realizzazione della pista ciclopedonale.

Sono quindi state realizzate opere strutturali a supporto della sicurezza stradale. Il cantiere sta celermente proseguendo fino a via Bartolomeo della Gatta, perpendicolare arteria di collegamento al tratto interessato dai lavori.

Il progetto comprende anche interventi finalizzati al miglioramento delle opere di drenaggio e al completamento delle finiture stradali. “L’ultimazione di queste fasi – precisa l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi - permetterà di procedere con la stesura del manto stradale, un passaggio fondamentale per l’apertura definitiva della viabilità che, ci auguriamo avvenga nel minor tempo possibile.

Entro la primavera puntiamo infatti a completare questa nuova infrastruttura che contribuirà a decongestionare il traffico sulla Senese Aretina, migliorando la fluidità del traffico e la qualità della vita per i cittadini. Siamo soddisfatti dei progressi fatti finora e continuiamo a rispettare il cronoprogramma.

Il secondo ponte e la viabilità di collegamento saranno una vera svolta per Sansepolcro, un’opera imponente e di complessa realizzazione, ma che porterà molteplici benefici alla comunità." Con l'avanzamento di questi lavori, Sansepolcro conferma il suo impegno per la modernizzazione delle infrastrutture urbane, ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile e un futuro migliore per tutti i suoi abitanti.