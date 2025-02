Sanremo veste Lebole. Gli abiti di Gerry Scotti sono griffati amaranto

Elegante, in smoking e con l’insolita cravatta, è nel segno dell’uomo in Lebole. Gerry Scotti, il volto iconico di Mediaset prestato alla Rai per la serata di esordio del Festival 2025, ha sfoggiato abiti eleganti e sobri, riflesso di uno stile che non ha mai trasceso nella stravaganza. "Un paio di abiti, uno blu scuro e uno nero", aveva preannunciato lui stesso senza fornire ulteriori elementi su griffe e stilisti. Ve lo diciamo noi, anzi lo ha svelato Nicoletta Lebole sul suo profilo Facebook.