Sanità, i vantaggi del digitale. Studenti insegnano agli anziani: l’app salute ora è più accessibile

di Sara D’Alessandro

Gli studenti dell’Isis Fermi al servizio della comunità grazie all’iniziativa "Un click per la salute". Per l’occasione nella sala delle bandiere del Comune è stato predisposto un totem, lo stesso che si trova all’interno dei presidi ospedalieri, dove i giovani Alessandro, Lapo e Gregorio coinvolti nella dimostrazione, si sono trasformati in insegnanti e hanno spiegato in modo semplice e chiaro, i vari servizi digitali in ambito sanitario. Dalla prenotazione del vaccino alla scansione di documenti, sono molti i contesti in cui gli anziani fanno fatica a districarsi e hanno dunque bisogno di un giovane facilitatore che li aiuti a muoversi nel mondo virtuale e guidarli all’uso dei servizi online per la salute. L’iniziativa promossa da Asl Toscana Sud Est, Comune e Isis Enrico Fermi ha visto il coinvolgimento di quasi cento giovani delle classi di quinta superiore dell’istituto casentinese che hanno intrapreso un percorso volto ad imparare ad utilizzare i servizi digitali della Regione Toscana per insegnarli ai più anziani.

"Viviamo in una realtà – afferma Alessandro – in cui abbiamo nonni o comunque anche genitori che magari la tecnologia non la masticano così bene. È quindi importante essere utili in questo senso e darsi da fare per essere il più possibile di aiuto a loro".

"Il lavoro con le scuole e attraverso di loro con le generazioni di meno giovani è solo l’inizio di un percorso, il prossimo step sarà con le aziende del territorio – spiega la dottoressa Marzia Sandroni, direttrice del distretto sanitario del Casentino – I vantaggi del digitale sono sotto gli occhi di tutti e lo sono stati anche lunedì nell’incontro di restituzione alla comunità del progetto di alfabetizzazione digitale, che ha permesso ai presenti, di attivare l’App Toscana Salute, con tutti i servizi immediatamente disponibili in un click: referti, ricette, consultazioni delle vaccinazioni, prenotazioni e pagamenti". "Abbiamo accolto questa proposta molto volentieri fin dall’inizio – afferma la professoressa Mirella Ristori – Il progetto si definisce di alfabetizzazione sanitaria, quini ci sembrava importante far conoscere ai ragazzi, poi magari al resto della popolazione, quanto gli strumenti digitali ci possano essere di aiuto anche nel campo della sanita".