Sanità, due tecnici per la riabilitazione

La Crt, clinica di riabilitazione toscana, ha indetto una selezione per l’assunzione di 1 fisioterapista e di 1 infermiere. Sono necessari alcuni requisiti generali: cittadinanza italiana, idoneità psico fisica, godimento dei diritti civili e politici, non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego in una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; assenza di condanne penali. Per il profilo di fisioterapista sono richieste la laurea in fisioterapia, l’iscrizione all’ordine professionale, una polizza assicurativa per colpa grave. Per quello di infermiere, la laurea infermiere, l’iscrizione all’ordine professionale Opi e la polizza assicurativa. I termini di presentazione delle domande sono perentori. Devono essere indirizzate al direttore generale Crt Spa esclusivamente attraverso invio telematico all’indirizzo [email protected] Quelli per infermiere, trattandosi di una proroga della scadenza, sono più ravvicinati: le ore 13 del 14 giugno 2025. Quelli per fisioterapista sono stabiliti alle ore 13 del 6 luglio 2025. Le prove selettive consisteranno nell’analisi del curriculum vitae, in una prova scritta e in una orale. Presso la Crt, con sede a Montevarchi e strutture anche a San Giovanni, Terranuova e Arezzo, è possibile attuare l’intero percorso clinico assistenziale di riabilitazione: ricovero di alta specializzazione per gravi cerebrolesioni acquisite; ricovero di riabilitazione ospedaliera per pazienti con patologia neurologica, ortopedica, cardiologica; ricovero di riabilitazione extraospedaliera residenziale e semiresidenziale; trattamenti ambulatoriali e domiciliari.