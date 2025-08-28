San Giovanni. Pulizia straordinaria dei parcheggi

Arezzo, 28 agosto 2025 – Proseguono a San Giovanni gli interventi straordinari di pulizia dei parcheggi e di manutenzione del verde pubblico, nell'ambito del programma comunale di cura e valorizzazione degli spazi cittadini. Il prossimo intervento è previsto per domani, venerdì 29 agosto, nell'area di sosta di via Vetri Vecchi, dove verranno effettuati spazzamento e manutenzione del verde. Per consentire i lavori in sicurezza, l'area rimarrà chiusa dalle ore 6:00 del mattino fino alle ore 20:00, e durante questo periodo non sarà possibile lasciare le auto in sosta. Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea ea pianificare alternative per la sosta dei veicoli nelle vicinanze. Tutti gli altri interventi programmati saranno comunicati nei prossimi aggiornamenti, al fine di garantire trasparenza e organizzazione nell'esecuzione dei lavori.