San Giovanni. Pulizia straordinaria dei parcheggi

CronacaSan Giovanni. Pulizia straordinaria dei parcheggi
28 ago 2025
MARCO CORSI
Cronaca
Domani toccherà all'area di sosta di via Vetri Vecchi.

Arezzo, 28 agosto 2025 – Proseguono a San Giovanni gli interventi straordinari di pulizia dei parcheggi e di manutenzione del verde pubblico, nell'ambito del programma comunale di cura e valorizzazione degli spazi cittadini. Il prossimo intervento è previsto per domani, venerdì 29 agosto, nell'area di sosta di via Vetri Vecchi, dove verranno effettuati spazzamento e manutenzione del verde. Per consentire i lavori in sicurezza, l'area rimarrà chiusa dalle ore 6:00 del mattino fino alle ore 20:00, e durante questo periodo non sarà possibile lasciare le auto in sosta. Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea ea pianificare alternative per la sosta dei veicoli nelle vicinanze. Tutti gli altri interventi programmati saranno comunicati nei prossimi aggiornamenti, al fine di garantire trasparenza e organizzazione nell'esecuzione dei lavori.

© Riproduzione riservata