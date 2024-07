San Giovanni. Le liste civiche chiedono una riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale

Arezzo, 19 luglio 2024 – "Chiediamo al sindaco se intende riorganizzare il servizio della Polizia Municipale per poter consentire un puntuale controllo del territorio comunale di San Giovanni anche in orari notturni e se sta pensando ad aumentare ne l'organico attuale". Questa la proposta, sotto forma di interrogazione, è arrivata ieri in consiglio comunale dalle liste civiche sangiovannesi. "la nostra prima interrogazione della legislatura - hanno detto i civici - è stata relativa al tema della criminalità e della sicurezza nella nostra città. Un tema chiaramente enunciato nel nostro programma elettorale e trattare alla prima occasione possibile. L'escalation degli episodi che si manifestano da mesi e che hanno assunto di recente cadenza giornaliera impone a nostro parere di intervenire subito, convintamente, ed efficacemente, trovando soluzioni che possono arginare questo fenomeno che genera paura e insicurezza nella vita della nostra città Aspettiamo, dopo la nostra analisi seria e le nostre proposte operative, passi concreti da parte dell'amministrazione comunale". Nell'interrogatorio il gruppo di minoranza ha ricordato che da mesi, e non da giorni, si ripetono a San Giovanni episodi di criminalità, che hanno portato a ripetuti danneggiamenti e furti a diverse attività commerciali".

"Episodi che sono stati avvolti dal silenzio istituzionale pre-elettorale, elettorale e post elettorale, interrotto solo da una comunicazione giornalistica", hanno aggiunto i civici, che hanno poi ricordato l'aggressione subita da un cittadino sessantenne lo scorso 6 luglio, che ha portato a gravi lesioni della persona offesa e la situazione di sempre maggiore insicurezza, reale e percepita dai cittadini "che segnalano, anche alle autorità preposte, l'imperversare nelle ore notturne di “gang” in diverse zone soprattutto limitrofe al centro storico ad alla ferrovia ". Insomma, per il gruppo di opposizione c'è bisogno di maggior sicurezza e la necessità di un maggiore e più capillare controllo del territorio da limitare, per circoscrivere e scongiurare eventi come quelli registrati. Da qui la richiesta di agire anche sulla polizia municipale.