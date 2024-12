Sangio, un altro colpo: ecco il difensore Vietina

Nuovo colpo di mercato messo a segno dalla Sangiovannese. La società ha infatti ufficializzato l’arrivo del difensore classe 2003 Alessio Vietina (nella foto), nativo di Massa cresciuto nei settori giovanili dello Spezia e della Fiorentina, con alle spalle 55 presenze in serie D con la maglia del Seravezza, 20 con il Real Forte Querceta e 11 in questa stagione a Trestina dove, però, è partito titolare soltanto tre volte. Il suo arrivo si è reso è necessario a causa della partenza di Lorenzoni verso Sansepolcro. Vietina giunge a 24 ore dall’ufficializzazione del centrocampista Foresta e potrebbe non essere l’ultima operazione in entrata del Marzocco, semmai si riuscisse a trovare l’accordo per la rescissione dell’altro centrocampista Bertaso che non rientra nei piani tattici si andrebbe a cercare un elemento di pari ruolo che a quel punto completerebbe l’organico a disposizione di Marco Bonura. Questi due nuovi innesti saranno a disposizione del tecnico per la trasferta di domani a Terranuova, non partiranno dal primo minuto ma potrebbero essere inseriti a gara in corso. Non ci sono grossi dubbi che preoccupano il tecnico, Santeramo e Rotondo non sono nelle loro migliori condizioni ma dovrebbero comunque essere nell’11 titolare che vedrà la conferma del gruppo che ha regolato il Flaminia una settimana fa. È l’ultima gara del girone di andata, la ripresa del campionato nel 2025 è fissata per il 5 gennaio con la Sangio che attenderà al Fedini la visita del Figline in un altro scontro tutto valdarnese.

Massimo Bagiardi