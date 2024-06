Sangio, Bonura ’debutta’ al Fedini. E da lunedì i colpi di mercato

SAN GIOVANNI

Marco Bonura si presenta a stampa e tifoseria. Appuntamento questa mattina, alle 11, nella sala stampa del Virgilio Fedini dove si darà il via alla nuova era con il neo allenatore che, martedì pomeriggio, ha ufficialmente sostituito Atos Rigucci. Per il quarantacinquenne lombardo, ma ormai eugubino di adozione da tanto tempo, una sfida importante alle dipendenze di una società che, anche a fronte di quanto tristemente accaduto all’interno del gruppo dirigenziale, si pone l’obiettivo di poter raggiungere la permanenza in categoria evitando, possibilmente, la lotteria degli spareggi. Sarà un compito arduo per l’ex allenatore di Bastia, Sansepolcro, Trestina e FollonicaGavorrano che però confida di poter avere a disposizione più elementi possibili dell’organico che ha ottenuto, con una grande rincorsa, la salvezza.

I colloqui, sotto questo preciso profilo, sono iniziati nel corso della settimana e se da un lato trapela ottimismo sulla conferma di alcuni senatori dall’altro non è da escludere che qualche giovane in quota scelga altri lidi attratto, magari, da un progetto più ambizioso. Sono giorni di intenso lavoro per Giuseppe Morandini e tutto lo staff tecnica, a partire dal lunedì ogni momento potrebbe essere buono per ufficializzare qualche conferma e cercare di ottenere il "si" da parte di alcuni calciatori.

Massimo Bagiardi