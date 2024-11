San Michele, il giorno del premio. Lamborghini sale sul podio più alto

A Castiglion Fiorentino sarà il giorno del commendatore Tonino Lamborghini, erede della famiglia dell’omonima casa automobilistica. Alle 18 di oggi pomeriggio alla chiesa di Sant’Angelo al Cassero riceverà il San Michele d’Oro, il massimo riconoscimento che la città del Cassero assegna a quelle personalità che si sono distinte per il proprio impegno nei vari campi, da quello professionale allo sviluppo economico, dall’arte alla cultura, dallo sport ai diritti umani. La motivazione è presto detta: "per la sua la visione di un’azienda che porta la passione e lo spirito dell’Italia sul mercato globale con prodotti unici e distintivi promuovendo lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience". Lamborghini è sinonimo, da 44 anni, in tutto il mondo, di Made in Italy , di stile e di gusto italiano.

"Il comitato organizzatore del premio dedicato al nostro patrono – aveva spiegato il sindaco Mario Agnelli - ha deciso quest’anno di assegnarlo al Commendatore Tonino Lamborghini, l’erede di una famiglia divenuta famosa in tutto il mondo nel settore meccanico e automobilistico che con le aziende con il celebre Toro che carica, promuove lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience dedicato alla creazione di accessori di lusso, progetti di design, real estate, hospitality e luxury beverages. Sono persone e eccellenze che nascono in Italia e anche per questo rendono unica la nostra Nazione. A noi il compito di non dimenticarlo mai".

Lo scorso anno, il premio venne conferito al sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, e negli anni, anche è stato conferito al "re" del cashmere Brunello Cucinelli, al presidente del Coni Giovanni Malagò, all’attore e regista toscano, Leonardo Pieraccioni e al cantante aretino Enzo Ghinazzi in arte Pupo e al Comandante Gennaro Arma, salito alla ribalta nel 2020 per essere stato l’ultimo ad aver abbandonato la nave da crociera colpita dalla pandemia da Covid19. San Michele d’oro a un "fuoriserie" Sul podio sale Lamborghini Premio all’imprenditore-visionario La cerimonia aperta al pubblico è in programma oggi alle 18: conduce Monica Matano.