"San Leo da Vivere", conto alla rovescia. Un villaggio tra divertimento e gusto

AREZZO

Sabato San Leo si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento, del gusto e dello shopping. Torna San Leo da Vivere, l’evento promosso da Confcommercio in collaborazione con gli operatori locali, il patrocinio del Comune di Arezzo e il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, di Banca di Anghiari e Stia e Pancar Arezzo che per la quarta edizione porterà in strada migliaia di persone grazie a un mix irresistibile di negozi aperti, spettacoli, gastronomia, musica e animazione per tutte le età. Dalle 17 fino a mezzanotte la Statale 69, via di San Leo e via Gaetano Donizetti si animeranno con decine di proposte pensate per vivere il quartiere in modo originale e coinvolgente con negozi aperti, spettacoli, degustazioni, musica e animazione per tutte le età. "Il commercio è presidio di socialità, sicurezza e identità – ha dichiarato Simone Chierici, assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo – ogni negozio aperto racconta una comunità che vive e che cresce. Per questo eventi come ‘San Leo da Vivere’ sono iniziative non solo commerciali, ma di coesione sociale. Sono occasioni per rafforzare legami e dare energia positiva ai nostri quartieri". "Questa manifestazione – ha dichiarato Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – dimostra come anche una piccola frazione possa trasformarsi in un punto di riferimento per la città quando esistono coesione, spirito di iniziativa e una rete solida tra operatori e istituzioni. San Leo da Vivere è cresciuta nel tempo grazie alla determinazione dei commercianti locali e alla fiducia di chi, come Confcommercio, crede nella forza del commercio come motore di socialità e sviluppo".

Gaia Papi