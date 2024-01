San Lazzaro, arriva un altro market. Nella mappa ce ne sono già ventuno

Il piano "di lottizzazione relativo all’ambito produttivo in località San Lazzaro" (in zona via Romana) passa l’esame del consiglio (17 sì, 10 no). Un altro supermercato, un nuovo centro commerciale? La pratica urbanistica prevede la costruzione di una media struttura di vendita con una superficie destinata all’attività di circa 1.300 metri quadrati, spiega la nota di Palazzo Cavallo che non lascia dubbi. Dalle opposizioni Marco Donati sottolinea che "la nostra posizione odierna fa il paio con quella sulla pratica di via del Gavardello. È giusto incentivare la volontà di intrapresa economica ma è vero che a seconda del momento vissuto, lo strumento urbanistico diventa importante per tenere conto di molte variabili. Lungo l’asse viario dove sorgerà la nuova struttura operano realtà commerciali che esercitano un servizio pubblico. Le due varianti, non vanno nella direzione di salvaguardarle. Nel territorio ci sono già 21 strutture di medie dimensioni e aggiungerne altre impatterà non sulla grande distribuzione ma sulla piccola".

Il sindaco Ghinelli ricorda che "il consiglio comunale è titolare del diritto alla trasformazione del suolo. L’amministrazione elimina un problema che c’è da 20 anni, coinvolge la riqualificazione di un’area e non ha trovato in passato soluzioni. Non dobbiamo spaventarci che ci siano strutture commerciali come questa diffuse nel territorio. L’operazione che non ha nulla di straordinario, peraltro mentre l’area Lebole subisce una frenata".