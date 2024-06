San Giovanni. Un libro sul cinema alla rassegna “Le Piazze del Sapere”

Arezzo, 12 giugno 2024 – A San Giovanni proseguono gli appuntamenti della rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” promossa dal Comune in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e Associazione culturale Pandora. Venerdì 14 giugno alle 21,15 a Palomar, Casa della cultura, Lorenzo Pierazzi presenterà il terzo volume del libro “Tremila cinquecento battute. Cinquantadue film per un anno di cinema” dedicato ai film del 2023. È un diario che annota storie, personaggi, stili di regia, colonne sonore, traiettorie intrecciate tra quanto “visto” (al cinema) e “vissuto” (nella quotidianità) dallo spettatore. Un’esperienza intima da aprire, però, alla pubblica condivisione. È la storia di uno sguardo lunga un anno che si sofferma sul clamoroso e inaspettato successo di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, sul film vincitore di Cannes “Anatomia di una caduta” della regista Justine Triet, sulle sorprese come “As Bestas– La terra della discordia” di Rodrigo Sorogoyen o “L’ultima notte di Amore” di Andrea di Stefano, passando ovviamente per Christopher Nolan e il suo “Oppenheimer”, trionfatore agli Oscar, senza dimenticare, tra gli altri, i Maestri del cinema italiano usciti nell’anno: Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Matteo Garrone.

Lorenzo Pierazzi, classe 1964, si è laureato in Storia e critica del cinema e diplomato in oboe al conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Ha collaborato con l’ufficio stampa del Valdarno Cinema Fedic e, dal 2021, è critico cinematografico del settimanale Toscana Oggi e componente della giuria dell’IPaaf (International police award arts festival). Dal 2022 è coordinatore del piano regionale «Cinema e immagini per la scuola» ed è iscritto al Sncci (sindacato nazionale critici cinematografici italiani). Nel 2023 ha partecipato al Moby Dick Festival di Terranuova Bracciolini, al Luccacinema ed ha curato la rassegna del Festival cinematografico estivo del comune di Laterina Pergine Valdarno. Collabora con l’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) e con la rivista online Diari di Cineclub. Nel 2024 è stato membro della giuria del Florence Korea Film Fest e ha collaborato con YouTopic Fest di Rondine. Per le Edizioni Toscana Oggi, ha pubblicato «Tremilacinquecento battute – Cinquantadue film per un anno di cinema» ed. 2022-2023-2024. L’edizione 2023, finalista alla seconda edizione dell’Aracnea Film & Book Festival di Castellaneta (Taranto), si è aggiudicata il premio per la miglior copertina nella categoria «Saggi cinematografici». Ad intervistare l’autore e dialogare con lui, ci sarà il giornalista Enzo Brogi.