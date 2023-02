San Giovanni. Si apre con Lorenzo Baglioni il contest di inclusione creativa

Lorenzo Baglioni

Arezzo, 16 febbraio 2023 - Domani presso il Centro di GeoTecnologie dell'Università di Siena a San Giovanni Valdarno in via Vetri Vecchi 34, si aprirà ufficialmente la seconda edizione del contest di inclusione creativa organizzato dal Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università di Siena, in collaborazione con: l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno, Assessora Laura Ermini; la rete READY; l’Unicoop Firenze San Giovanni Valdarno; il Liceo Giovanni da San Giovanni e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore - ISIS Valdarno. Responsabili del progetto sono le professoresse dell’Ateneo Laura Occhini e Alessandra Romano. Aprirà i lavori, alle ore 9.30, il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, ospite d'onore della giornata sarà Lorenzo Baglioni, cantautore e attore, da sempre molto attivo sui temi dell'inclusività e della lotta alla marginalità. Il contest, dopo il successo dello scorso anno, vede quest’anno una più ampia partecipazione di scuole e di giovani, coinvolge infatti 120 studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori. L'obiettivo è quello di creare una call for ideas che stimoli la creatività degli studenti e susciti riflessioni sul tema della discriminazione. Gli studenti dovranno presentare una proposta di intervento inclusivo sul tema assegnato. Il prodotto potrà essere presentato sotto forma di video, pezzo musicale, graphic novel, racconto, opera pittorica, purché frutto della creatività dei soggetti proponenti. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il giorno 15 aprile (ore 24).

I due progetti giudicati più meritevoli, individuati dalla Giuria, che fornirà la motivazione scritta della scelta, riceveranno un attestato durante la premiazione che si svolgerà il pomeriggio del 17 maggio presso Palomar a San Giovanni Valdarno. Informazioni sono pubblicate online all’indirizzo www.unisi.it/unisilife/eventi/giornata-apertura-contest-inclusione-creativa. Lorenzo Baglioni, nato a Grosseto ma cresciuto a Greve in Chianti, Lorenzo Baglioni si laurea in matematica ottenendo un dottorato nella stessa materia, dal 2014 ha iniziato a pubblicare video, principalmente canzoni comiche, sul proprio canale YouTube, dove ha raggiunto in poco tempo le 100.000 visualizzazioni grazie a brani come Selfie e La ragazza di Firenze.[1][2] La sua carriera musicale è invece iniziata nel 2015 quando ha pubblicato il brano Vengo anch'io! No tu no! - Canto anch'io, no tu no, rifacimento della canzone Vengo anch'io! No tu no! di Enzo Jannacci.