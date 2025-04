San Giovanni. Oggi al Fedini arriva il Livorno. Grosse modifiche alla viabilità

Arezzo, 17 aprile 2025 – Chiuso un tratto di Regionale 69 causa…partita. Oggi allo stadio Fedini di San Giovanni è previsto l’incontro di calcio – anticipo pasquale – tra Sangiovannese e Livorno e il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza e la fluidità degli spostamenti. Le misure sono state definite a seguito del tavolo tecnico svoltosi il 14 aprile in Questura ad Arezzo, in previsione dell’arrivo di un significativo numero di tifosi ospiti. Nel dettaglio, tramite ordinanza, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto urbano della ex S.R. 69 compreso tra il ponte Ipazia e la rotatoria di Sant’Andrea. Una parte dell’arteria sarà destinata esclusivamente al parcheggio dei tifosi ospiti. Per l’intera durata dell’evento, e per agevolare il deflusso al termine della gara, è stato stabilito che dalle 13 alle 18 — o comunque fino al completo allontanamento dei tifosi — sarà vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli lungo il tratto della 69 che va dal ponte Pertini all’incrocio con via dell’Innovazione.

Ulteriori restrizioni saranno in vigore anche in via Bolzano, dove, dalle 12 alle 18, sarà vietata la sosta nel tratto compreso tra via Masini e la Regionale. Per chi dovesse circolare in quella fascia oraria, il Comune segnala un itinerario alternativo per i veicoli in transito nella direzione Arezzo-Firenze (sud-nord): dalla rotatoria di ponte Ipazia, sarà possibile proseguire su viale Gramsci, immettersi poi nella rotatoria via Peruzzi, proseguire lungo via dell’Energia e via dell’Innovazione, fino a raggiungere la rotatoria di Sant’Andrea. Il percorso sarà ovviamente valido anche in direzione opposta. A presidiare l’area e garantire il rispetto delle disposizioni saranno gli agenti della Polizia Municipale e gli organi di polizia stradale. I disagi saranno maggiori perché si tratta di un giorno feriale.