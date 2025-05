San Giovanni. Il 26 maggio consiglio comunale aperto sui parcheggi

Arezzo, 19 maggio 2025 – Lunedì 26 maggio 2025, alle ore 18.30, presso la Sala della Musica in Piazza della Libertà, a San Giovanni, si terrà un consiglio comunale aperto dedicato alla proposta di revisione del sistema parcheggi sangiovannese. L'iniziativa nasce a seguito di una iniziativa delle Liste Civiche Sangiovannesi, che hanno promosso una petizione sottoscritta da numerosi cittadini, esercenti e pendolari, che hanno espresso preoccupazione per l'attuale organizzazione della sosta in città, ritenuta poco funzionale e penalizzante per il tessuto commerciale e per i residenti.

Come hanno spiegato i civici, l'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza e tutti i sangiovannesi sono invitati a partecipare per esprimere il proprio punto di vista, avanzare proposte e contribuire attivamente alla definizione di un nuovo assetto della mobilità urbana. Il consiglio aperto, nelle intenzioni delle Liste Civiche Sangiovannesi, si inserisce in un percorso di ascolto e partecipazione attiva che mira a riportare al centro del dibattito pubblico i temi del traffico cittadino e della qualità della vita urbana “Non mancate!” è l'appello degli organizzatori: “Un'altra battaglia insieme, un altro passo avanti per la città”.