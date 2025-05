Allacciamenti rete gas metano, anche a Bibbiena i lavori per abbattere i costi degli allacciamenti

Arezzo, 19 maggio 2025 – Il Comune di Bibbiena è tra i 74 comuni della provincia ad aver aderito alla campagna di Centria, gruppo Estra, per estendere la rete di gas metano sul territorio.

I lavori presenti a Soci in questo periodo, sono funzionali a questo progetto a cui il comune ha aderito per offrire nuove opportunità di risparmio ai cittadini e per promuovere il passaggio a combustibili meno inquinanti. In particolare si tratta di un anellamento della rete da Soci a Poppi.

Un intervento importante che serve per potenziare la rete e servire le utenze che ci sono lungo il tracciato. Centria, inoltre, con la campagna di allacciamenti a costo zero, promuove il passaggio al gas metano, un combustibile meno inquinante e più sicuro.

La campagna prevede l’applicazione di una tariffa “costo zero” a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “I lavori effettuati in questo periodo a Soci da Centria, sono molto importanti perché coinvolgono famiglie e cittadini.

Come comune abbiamo aderito alla campagna lanciata dalla società, perché riteniamo che di questo importante investimento potranno beneficiare molte famiglie. Un servizio di valore che accogliamo con grande favore nonostante i piccoli disagi che, in questo momento, si potranno riscontrare sul tratto di strada che da Soci conduce a Poppi.

Aggiungo un particolare di grande rilevanza per la popolazione, ovvero che l’amministrazione ha concordato con la Provincia la totale asfaltatura di via dei Guazzi dopo che sarà terminato il presente lavoro. La nuova asfaltatura partirà da piazza Garibaldi in direzione del cimitero di Soci”.

“Centria è una società che gestisce un servizio pubblico essenziale – afferma Roberto Rappuoli, presidente di Centria – che ha contribuito allo sviluppo economico e al benessere dei territori e delle comunità. Con questa campagna afferma ulteriormente il proprio ruolo e si attesta tra le poche aziende di distribuzione che hanno deciso di rendere gratuiti gli allacciamenti.

Il lavoro che stiamo portando avanti a Bibbiena intende offrire un nuovo servizio alle utenze che si trovano lungo il tracciato percorso”.