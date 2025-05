Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione accendiamo l’Arno

Arezzo, 19 maggio 2025 – In Alto Valdarno l’iniziativa “Bagliori nella Notte”, promossa da ANBI per illuminare simbolicamente le opere idrauliche in tutta Italia, originariamente prevista per il 18 marzo, è stata rinviata causa maltempo.

L’appuntamento è stato riprogrammato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno nella cornice della Settimana Nazionale della Bonifica e Irrigazione. Si terrà questa sera alle ore 21 a San Giovanni Valdarno in Lungarno Don Minzoni – Bar Pineta. Modificata la data, è rimasta ferma la volontà dell’Ente di puntare i riflettori sulla difesa spondale dell’Arno, chiamando a raccolta tutti i sindaci della vallata per un focus straordinario sulla sicurezza idraulica del territorio e sul lavoro quotidiano svolto dall’Ente.

Il tratto di scogliera sull’Arno dal Consorzio, illuminandosi con il tricolore, diventerà, per una notte, il simbolo concreto dell’impegno per la sicurezza idraulica e la sostenibilità ambientale che può essere sintetizzato nello slogan: clima che cambia, prevenzione che unisce!

“Se un tempo bonificare significava liberare i territori dall’acqua, oggi significa soprattutto difenderli da essa”, spiega Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. “Un compito reso ancora più urgente da eventi meteorologici sempre più intensi e frequenti, che mettono a dura prova il reticolo idrografico.

In tutto il comprensorio, siamo impegnati nella manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e nella ricerca di finanziamenti per la realizzazione di opere idrauliche nuove o interventi strutturali, indispensabili per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.”

“L’illuminazione della scogliera a San Giovanni Valdarno vuole essere un gesto potente e significativo per riflettere, insieme a istituzioni e cittadini, sulla necessità di investire risorse in infrastrutture idrauliche efficienti e sostenibili”, prosegue la Presidente.

“Gestire l’acqua significa oggi più che mai garantire la sicurezza delle comunità e il futuro delle attività agricole ed economiche ad essa legate”, aggiunge Stefani. “Per questo è essenziale che le risorse destinate alla difesa del suolo e alla gestione idrica siano adeguate, strutturali e tempestive.”

“L’incontro, in programma questa sera è un’occasione per ribadire anche il valore del lavoro quotidiano svolto dai Consorzi di Bonifica, veri custodi del territorio, che, con azioni concrete e programmate, contribuiscono alla prevenzione, alla salvaguardia di persone e cose e al benessere collettivo.

Un impegno che – proprio come la luce sul Lungarno sangiovannese – merita di essere visto, riconosciuto e sostenuto”, conclude sottolineando: “La partecipazione di tutti i sindaci del Valdarno all’accensione del tricolore, infine, testimonia la forza di un rapporto consolidato tra istituzioni locali e Consorzio, fondato su una visione condivisa e su interventi mirati e rispondenti alle esigenze reali”.

“La gestione del rischio idraulico e gli interventi di difesa spondale rivestono un’importanza strategica, soprattutto in un momento storico in cui i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi diventano sempre più frequenti.

I recenti episodi che hanno colpito la nostra regione nel mese di marzo lo confermano: è indispensabile intervenire con una programmazione seria, puntuale e lungimirante delle opere pubbliche e idrauliche. Solo così possiamo garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente”, commenta la sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, che ospita l’incontro.

“Nel nostro territorio, fin dal precedente mandato, abbiamo posto grande attenzione alla prevenzione del rischio idraulico e alla salvaguardia del suolo. Un esempio concreto di questo impegno è rappresentato dalla scogliera spondale realizzata lungo un tratto significativo dell’Arno, che svolge una funzione essenziale di protezione”, aggiunge concludendo: “Questa sera, l’opera è stata simbolicamente illuminata per accendere i riflettori su questi temi fondamentali e per valorizzare il costante lavoro del Consorzio di Bonifica.

A loro va il nostro sentito ringraziamento per il supporto e la collaborazione continua nella tutela del territorio”, prosegue la sindaca. “Con l’occasione – conclude Vadi – confermiamo che nell’estate prenderanno il via i lavori per una nuova infrastruttura idraulica strategica: la realizzazione di una massicciata nel tratto compreso tra l’Industria Vetraria Valdarnese (IVV) e il ponte Ipazia d’Alessandria.

Un altro passo importante verso una gestione più sicura e resiliente del nostro fiume”.